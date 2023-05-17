Bilecik'te otomobil göle uçtu: 3 ölü, 2 yaralı

BİLECİK'in Gölpazarı ilçesinde, göle uçan otomobildeki 2 kadın ve 1 çocuk hayatını kaybetti. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Yunus Kırkçı (36) ile arkadaşı Ertan Uzun (36) ise yaralandı.

Olay, saat 04.00 sıralarında, Gölpazarı ilçesi Üyük köyü Beş Göller mevkisinde meydana geldi. Yunus Kırkçı idaresindeki 11 ER 436 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle göle düşüp kayboldu. Otomobilin sürücüsü Kırkçı ile arkadaşı Ertan Uzun, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. İhbarla olay yerine, çok sayıda jandarma, itfaiye, sağlık ekipleri ve dalgıçlar sevk edildi. Gölün ortasındaki otomobil vinçle çıkarıldı. Araçtaki 2 kadın ve 1 çocuk ölü bulundu. Cenazeler savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından kimliklerinin tespiti ve otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Gölden yaralı çıkan 2 kişinin, hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.