Bilecik'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Bilecik'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen kazada, 21 yaşındaki sürücü M.K. direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobili devirdi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

M.K. (21) idaresindeki 11 DA 129 plakalı otomobil, Pazaryeri-Esemen köyü Sorgun kara yolu mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla kaldırıldığı Bozüyük Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
