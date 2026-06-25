Haberler

Bilecik'te otomobilin devrildiği kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil devrildi. Kazada sürücü ve annesi hafif yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bilecik'te otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

T.K. (30) yönetimindeki 34 HGN 995 plakalı otomobil, Bozüyük-Bilecik kara yolunun İstasyon Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı.

Sürüklenen otomobil devrilerek durabildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hafif yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan annesi A.K. (67), ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapatılan yol, otomobilin kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından tekrar açıldı.

Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
Malatya'da korkutan deprem

Malatya'da korkutan deprem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başörtülü kadını taciz eden şahıs için karar verildi

Başörtülü kadını taciz eden şahıs için karar verildi
20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada

20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada
Galatasaray'ı reddeden milli futbolcu kararını verdi! Yeni sözleşme imzalıyor

Galatasaray'ı reddeden milli futbolcu kararını verdi
Otizmli çocuğa şiddet kamerada: Öğretmen tutuklandı

Bunu yapan bir öğretmen!
Venezuela'daki çifte depremde can kaybı 164'e yükseldi

Ülkeyi yıkan çifte deprem! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
HSK'dan Ergenekon kararı! Zekeriya Öz dahil 62 hakim ve savcıya meslekten çıkarıldı

HSK'dan Zekeriya Öz dahil 62 hakim ve savcı hakkında karar
İletişim Başkanlığı: Macron'un sabah yürüyüşü için parkların kapatılacağı iddiası doğru değil

Ankara'yı ayağa kaldıran iddia! Cumhurbaşkanlığından açıklama var