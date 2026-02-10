Bilecik'te otomobilin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
Bilecik'te E.Y. idaresindeki otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı ve hastaneye kaldırdı.
Bilecik'te otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
E.Y. (24) idaresindeki 34 NDP 550 plakalı otomobil, Bilecik-Osmaneli kara yolunun Gülümbe rampalarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından sürücü ile otomobilde bulunan Y.E. (28) Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel