Bilecik'te Ormanlık Alanda Erkek Cesedi Bulundu

Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.

Düzmeşe köyü yakınlarındaki ormanlık arazinin Sakarya Nehri kenarında arama tarama faaliyeti yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince erkek cesedi bulundu.

Yapılan incelemelerin ardından ceset, kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığına götürüldü.

Söz konusu cesedin, 17 Haziran'da kent merkezindeki evinde ölü bulunan Sibel Güneş'in (51) eşi İsmail Güneş'e ait olduğu tahmin ediliyor.

17 Haziran'dan beri haber alınamayan İsmail Güneş'in otomobili de Sakarya Nehri kenarındaki Çavuşlar mevkisinde terk edilmiş halde bulunmuştu.