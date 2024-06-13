Bilecik'te Ormanlık Alanda Çıkan Yangın Söndürüldü
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Göksu Nehri'nin yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, Bilecik Orman İşletmesi Müdürlüğü ekipleri ve Osmaneli Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Göksu Nehri'nin yakınlarındaki Camicedit Mahallesi'nde kavak ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangına Bilecik Orman İşletmesi Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Osmaneli Belediyesi ekiplerinin de desteğiyle yangın, kısa sürede söndürüldü.