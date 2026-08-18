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Bozüyük'te orman yangını kontrol altında

Bozüyük'te orman yangını kontrol altında
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Hamidiye köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alevler, 2 helikopter, 4 arazöz, 4 ilk müdahale aracı ve çok sayıda personelle kontrol altına alındı.

Yaklaşık 2 bin metrekare alanın zarar gördüğü, soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
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