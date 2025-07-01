Bilecik'te Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
Bilecik'in Vezirhan beldesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahele ediliyor. Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin 3 helikopter ve 30 arazözle yangının kontrol altına alınması için çalışmaları sürüyor.
Bilecik'te çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Vezirhan beldesine bağlı Zobran Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ve İl Jandarma Komutanı?? Albay Ferdi Erbakıcı da yangın bölgesine geldi.
Ekipler, 3 helikopter, 1 İHA, 30 arazöz, 37 iş ve hizmet aracıyla yangını kontrol altına almak için müdahalesini sürdürüyor.
Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel