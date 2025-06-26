Bilecik'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Osmaneli ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin çabalarıyla kontrol altına alındı. Yangın 18 hektar alanda etkili olurken, söndürme çalışmalarına hava ve karadan destek verildi. Yangın, 2 fabrika üzerinde de zarar oluşturdu.

KONTROL ALTINA ALINDI

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ormanda çıkan yangın, ekiplerin uzun uğraşlarının ardından kontrol altına alındı. Yangının 18 hektar ormanlık alanda etkili olduğunu bildiren Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, söndürme çalışmalarına 4 helikopterin yanı sıra Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, emniyet, DSİ ile civar belediye ekiplerinin de destek verdiğini söyledi. Soğutma çalışmalarının yapıldığı bölgede yangından 2 fabrikanın da kısmen etkilenerek zarar gördüğü belirtildi.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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