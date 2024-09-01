Bilecik'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Düzmeşe köyünde çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Bilecik'in Osmaneli ilçesi Düzmeşe köyü Göksu Nehri kenarında başlayan yangın ormanlık alana sıçramadan kısa sürede söndürüldü.
Yangın, Düzmeşe köyü Armutalan mevkisi Göksu Nehri kenarında başladı.
İhbar üzerine harekete geçen Osmaneli Orman İşletme yangın söndürme ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale etti.
Yangın söndürme çalışmalarına katılan ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Ormanlık alana sıçramadan müdahale edilen yangın, söndürüldü.
Yangının çıkış sebebinin araştırıldığı ve gerekli incelemelerin başlatıldığı bildirildi.