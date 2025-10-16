Haberler

Bilecik'te Motosiklet Midibüsle Çarpıştı, Sürücü Hayatını Kaybetti

Bilecik'te Motosiklet Midibüsle Çarpıştı, Sürücü Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Bilecik'te meydana gelen kazada, midibüs ile çarpan motosikletin sürücüsü Mustafa Yeşilçayır, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bilecik'te midibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mustafa Yeşilçayır'ın (63) kullandığı 54 AJC 178 plakalı motosiklet, Pelitözü Mahallesi'nde, İsmail C. idaresindeki 11 AK 427 plakalı midibüs çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Uğur Baklacı - Güncel
