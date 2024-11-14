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Bilecik'te Motosiklet Kazası: Bir Yaralı

Bilecik'te Motosiklet Kazası: Bir Yaralı
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Bilecik'te bir otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı. Olay, Gazipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te bir otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Gazipaşa Mahallesi Tevfik Bey Caddesi'nde seyreden İbrahim Ş. idaresindeki 11 ABD 137 plakalı otomobil duraksadığı sırada arkasından gelen Enver Y'nin kullandığı 54 AFR 716 plakalı motosiklet bu araca çarptı.

Motosikletin devrilmesi nedeniyle yaralanan Enver Y, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Uğur Baklacı - Güncel
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