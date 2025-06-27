Bilecik'te Motosiklet Devrildi: Sürücü Yaralandı

Bilecik'te devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Mert K, idaresindeki 11 ACD 400 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.