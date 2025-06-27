Bilecik'te Motosiklet Devrildi: Sürücü Yaralandı

Bilecik'te Motosiklet Devrildi: Sürücü Yaralandı
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Bilecik'te direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrilen motosikletin sürücüsü Mert K. yaralandı. Olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bilecik'te devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Mert K, idaresindeki 11 ACD 400 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Uğur Baklacı - Güncel
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