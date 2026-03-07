Bilecik'te şarampole devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

M.E.İ. (63) yönetimindeki 16 BIU 540 plakalı minibüs, Söğüt-Eskişehir kara yolunun Dömez köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazayı fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı minibüs şoförü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Söğüt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.