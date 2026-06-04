Haberler

Bilecik'te yoldan çıkan yolcu midibüsündeki 4 kişi yaralandı

Bilecik'te yoldan çıkan yolcu midibüsündeki 4 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Söğüt ilçesinde yolcu midibüsünün yoldan çıkarak yeşillik alana savrulması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde yolcu midibüsünün yoldan çıkması sonucu 4 kişi yaralandı.

M.N. (67) yönetimindeki 11 TD 884 plakalı yolcu midibüsü, Bilecik-Söğüt kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yeşillik alana savruldu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Midibüsün savrulması sonucu yolcu olarak bulunan İ.T. (42), K.S.G. (13), H.T. (28) ve A.T. (52) yaralandı.

Söğüt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
CHP YDK Başkanı Polat: Özkan Yalım'ı affetmedik

Bir isimle ilgili tavrı net: Şüpheniz olmasın, asla affetmeyiz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ertuğrul Doğan transferi canlı yayında duyurdu: Kadromuza kattık

Transferi canlı yayında duyurdu: Kadromuza kattık
Terme Belediye Meclis üyesinden tartışma yaratan paylaşım

Terme Belediye Meclis üyesinden tartışma yaratan paylaşım
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nda 5 ayrılık birden

5 isme birden ''Emekleriniz için teşekkürler'' denilerek veda edildi

Şimdi ne olacak? Osimhen için çılgın bir parayla geliyorlar

Okan Buruk'u şoke eden Osimhen hamlesi! Kalması artık mucize
Kene kabusu can aldı! 15 yaşındaki çocuk böyle defnedildi

Kabus can aldı! 15 yaşındaki çocuk kepçeyle defnedildi
Kocaelispor'dan ayrılan Serdar Dursun'un yeni takımı belli oldu

Kocaelispor'dan ayrılır ayrılmaz yeni takımı belli oldu
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü: Bu süreç iflasıma neden olabilir

Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü
let originalTop = masthead.offsetTop; let hasShown = false; let timer = null; function hasAdContent() { return masthead.querySelector("iframe, img, video, ins, object, embed") || masthead.innerHTML.trim().length >30; } function getTop() { const bottomSection = document.querySelector(".bottom-section.h-100px"); if (bottomSection) { return bottomSection.getBoundingClientRect().bottom; } return 102; } function showAd() { if (hasShown || !hasAdContent()) return; hasShown = true; wrapper.style.setProperty("--masthead-top", getTop() + "px"); wrapper.classList.add("is-overlay"); masthead.classList.add("is-fixed"); requestAnimationFrame(function () { masthead.classList.add("is-visible"); }); clearTimeout(timer); timer = setTimeout(function () { masthead.classList.remove("is-visible"); masthead.classList.remove("is-fixed"); wrapper.classList.remove("is-overlay"); wrapper.style.removeProperty("--masthead-top"); }, 5000); } window.addEventListener("scroll", function () { if (window.scrollY >originalTop + 50 && !hasShown) { showAd(); } }); }); --%>