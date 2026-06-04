Bilecik'te yoldan çıkan yolcu midibüsündeki 4 kişi yaralandı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde yolcu midibüsünün yoldan çıkması sonucu 4 kişi yaralandı.

M.N. (67) yönetimindeki 11 TD 884 plakalı yolcu midibüsü, Bilecik-Söğüt kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yeşillik alana savruldu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Midibüsün savrulması sonucu yolcu olarak bulunan İ.T. (42), K.S.G. (13), H.T. (28) ve A.T. (52) yaralandı.

Söğüt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.