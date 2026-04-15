Bilecik'te Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışması il finali düzenlendi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışması'nın Bilecik il finali gerçekleştirildi. Yarışmada Abdullah Arslan, Muhammed Masum Karadağ ve Elif Zorlu birincilik elde etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından din görevlileri arasında düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışması'nın Bilecik il finali gerçekleştirildi.

Merkez Kayıboyu Camisi'nde İl Müftüsü Ahmet Dilek'in komisyon başkanlığında gerçekleştirilen yarışmada, din görevlileri Kur'an-ı Kerim tilaveti ve hafızlık alanında yarıştı.

Yarışmada, "Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma" kategorisinde Pazaryeri Alınca Köyü İmam-Hatibi Abdullah Arslan, "hafızlık" kategorisinde de erkeklerde merkez Taşçılar Köyü İmam-Hatibi Muhammed Masum Karadağ, kadınlarda da Bozüyük Kumralabdal Kuran Kursu öğreticisi Elif Zorlu birinci oldu.

İl Müftüsü Dilek, yaptığı açıklamada, bu tür yarışmaların din görevlileri için mesleki açıdan önemli ve faydalı olduğunu ifade ederek, bölge finallerinde başarılar diledi.

Yarışmada dereceye giren din görevlileri, Yalova'da düzenlenecek bölge finalinde Bilecik'i temsil edecek.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
