Bilecik'te Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2025 yılı 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman başkanlığında yapıldı.

Pazaryeri Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda, birliğin faaliyetleri ve önümüzdeki dönem planları ele alınırken, genel kurulun ardından encümen üyeliği seçimleri de gerçekleştirildi.

Yapılan seçimlerde İl Genel Meclisi üyeliklerine Ekrem Yunak ve Mayir Küçük seçilirken, muhtar temsilcileri olarak Karaköy Muhtarı Adem Açık ve Gümüşdere Köyü Muhtarı Sedat Ceylan encümen üyeliğine seçildi.