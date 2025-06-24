Bilecik'te Komşusunun Evine Giren Yılanları Eliyle Çıkardı

Komşusunun evine giren yılanları eliyle çıkardı adı 'Yılan Avcısı'na çıktı

BİLECİK - Bilecik'te bir vatandaş komşusunun evine giren yılanları eliyle çıkardığı için çevresinde adı 'Yılan Avcısı'na çıktı.

Olay Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy'de meydana geldi. Alınan bilgilere göre; köyde ikamet eden İbrahim Karaağaç'ın evinde 2 yılanının gezdiğini gördü. Ardından İbrahim Karaağaç komşusu Mithat Kosacı'dan yardım istedi. Kosacı eve girerek elleriyle yılanları yakalarken, doğaya saldı. Elinde yılanlarla kendisini video çeken İbrahim Karaağaç'a da bir şaka yapan Mithat Kosacı adı köyde 'Yılan Avcısı'na çıktı.