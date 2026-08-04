Haberler

Tır Kazasında Uyuşturucu Aparatı Bulundu: Sürücü Tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te tırın traktöre çarpması sonucu 2 kişinin yaralandığı kazanın ardından uyuşturucu aparatı bulunan tırın sürücüsü tutuklandı.

Bilecik'te tırın traktöre çarpması sonucu 2 kişinin yaralandığı kazanın ardından uyuşturucu aparatı bulunan tırın sürücüsü tutuklandı.

Bilecik-Sakarya kara yolunun Bayırköy beldesi mevkisinde 2 Ağustos'ta meydana gelen kazanın ardından tırda arama yapan polis ekipleri uyuşturucu kullanma aparatı buldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Ö. "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan tutuklandı.

F.Ö. (40) yönetimindeki 34 FP 9154 plakalı tır, Bilecik-Sakarya kara yolunun Bayırköy beldesi mevkisinde aynı yönde giden T.S. (27) idaresindeki 11 SK 351 plakalı traktöre arkadan çarpmıştı.

Kaza sonrası yaralanan sürücüler hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA
Devlet Bahçeli, çerçeve yasa teklifine imza attı

Teklifin adı belli oldu, İlk imza Bahçeli'den geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kritik veri öncesi dev bankadan altın fiyatları için çılgın tahmin

Kritik veri öncesi dev bankadan çılgın altın tahmini

İşte milletin birbirini ezdiği ismin yeni adresi

İşte milletin birbirini ezdiği ismin yeni adresi

Süper Lig'de tarihi değişim! Çipli top dönemi başlıyor

Süper Lig'de devrim! İkinci yarıda kullanılacak fiyatı da belli
Merve Boluğur ücretli abonelik sistemine geçti! Kazancı ortaya çıktı

Ekranlardan uzaktı! Güzel oyuncunun yeni gelir kapısı ses getirdi
Icardi önce paylaştı, sonra eleştirenlere patladı: Sadece aptallar

Icardi'den Sert Çıkış: "Sadece Aptallar"
Kılıçdaroğlu yıllar sonra yeniden grup toplantısı kürsüsünde

Kılıçdaroğlu yıllar sonra yeniden kürsüde! Dikkat çeken karşılama
Dev bankadan altın için bomba tahmin! Rakamı duyanın ağzı açık kaldı

Dev bankadan altın için bomba tahmin! Rakamı duyanın ağzı açık kaldı