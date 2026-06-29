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Bilecik'te hafif ticari araç ile otobüs çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Bilecik'te hafif ticari araç ile otobüs çarpıştı, 4 kişi yaralandı
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir işçi otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken jandarma soruşturma başlattı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Pazaryeri kavşağı trafik lambalarında Murat E. İdaresindeki 11 ACL 440 plakalı işçi otobüsü ile Zafer T. İdaresindeki 43 DS 518 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kaza sonucu sürücüler ile her iki araçta yolcu olarak bulunan F.K. ve H.D. yaralandı.

İhbar sonucu olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma sevk edildi.

Yaralılar Bozüyük devlet hastanesine kaldırılırken Jandarma kaza ile ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN
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