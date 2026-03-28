Pazaryeri'nde kan bağışı kampanyası düzenlendi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Çarşı meydanında Türk Kızılayı Derneği Eskişehir Şubesi Kızılay Kan Merkezi tarafından düzenlenen kampanya kapsamında vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Kan Merkezi Sorumlusu Doktor Turgut Aytekin, yaptığı açıklamada, bağışta bulunan kişinin önce tansiyon ve kan ölçümü yapıldıktan sonra kan aldıklarını söyledi.

Kan vermenin insan vücudu için faydası olduğunu anlatan Aytekin, "Periyodik aralıklarla vatandaşlarımız kan bağışında bulunuyor. Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır. Bu nedenle 18-65 yaş arası sağlıklı kan verebilecek kişilerin bağış yapmasını bekliyoruz. Kan bağışında bulunmak, insancıl ve onurlu bir davranıştır." diye konuştu.