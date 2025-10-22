Bilecik'te Kaçakçılık Operasyonunda 3 Gözaltı

Bilecik'in İnhisar ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şubesi, asayişe ile Söğüt ve İnhisar ilçe jandarma komutanlıklarının ekipleri, bomba ve uyuşturucu arama köpekleriyle 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği ve tırtıklı kabzalı bıçak ile şarjörler ve fişekler ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler H.U, A.K. ve H.S. hakkında işlem başlatıldı.