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Diyarbakır'da otomobil sulama kanalına uçtu: 4 yaralı

Diyarbakır'da otomobil sulama kanalına uçtu: 4 yaralı
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Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sulama kanalına uçtu. Araçta bulunan 4 kişi, itfaiye ve jandarma dalgıç ekiplerinin müdahalesiyle sağ kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sulama kanalına uçtu. Kazada araçta bulunan 4 kişi, ekiplerin müdahalesiyle sağ kurtarıldı.

Olay, Eğil ilçesi Yatır Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, sulama kanalına uçtu. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçla birlikte suya gömülen 4 kişi, itfaiye ve jandarma dalgıç ekiplerinin müdahalesi ile bulundukları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kanala uçan araç da vinç yardımı ile sudan çıkartıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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