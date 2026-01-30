Haberler

Bilecik'te uyuşturucu operasonunda 2 şüpheli yakalandı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, uyuşturucu satıcılarıyla mücadele amacıyla 2 zanlı yakalandı. Yapılan aramalarda sentetik uyuşturucu maddeler, ruhsatsız tabanca ve diğer suç unsurları ele geçirildi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarıyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında bir eve ve araca düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Narkotik dedektör köpeğiyle evde ve araçta yapılan aramalarda, 70 gram sentetik uyuşturucu madde, 8 sentetik uyuşturucu ecza hap, 1 gram kubar esrar, 8,5 gram kenevir tohumu, 14 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca ve 11 bin 225 lira ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

