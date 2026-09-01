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Bilecik'te Kaçak Sigara Operasyonu: 290 Paket Ele Geçirildi

Bilecik'te Kaçak Sigara Operasyonu: 290 Paket Ele Geçirildi
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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bozüyük ilçesinde bir iş yerine düzenledikleri operasyonda 290 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 290 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Bozüyük ilçesinde bir iş yerinde arama yaptı.

Ekiplerce yapılan aramada, farklı bölümlere gizlenmiş 290 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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