Bilecik'te kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı

Bilecik'in İnhisar ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, devriye sırasında tespit ettikleri kazı alanında şüphelileri suçüstü yakalayarak adli işlem başlattı.

Bilecik'in İnhisar ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye esnasında Koyunlu köyü Hamamönü mevkisinde tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapıldığını tespit etti.

Asayiş, istihbarat ve kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekiplerinin ortak çalışma sonucu M.P, Ü.C, Ü.Ü, ve E.C. ile O.Y, el dedektörü, alan tarama cihazları ve kazı aletleriyle suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
