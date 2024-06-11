Bilecik'te İki Yılanın Dansı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde iki yılanın birbirlerine dolanarak yaptığı hareketler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sürücü tarafından görüntülenen olayda, yılanlar dans eder gibi hareketler sergiledi.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde iki yılanın birbirlerine dolanarak yaptığı hareketler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Osmaneli-İznik kara yolu Düzmeşe köyü mevkisinde otomobiliyle seyreden bir sürücü, yolda boyları yaklaşık ikişer metre olan iki yılan gördü.
Aracını durduran sürücü, yılanların birbirine sarılarak dans eder gibi yaptığı hareketleri cep telefonuyla görüntüledi.
İki hayvan bir süre sonra gözden kayboldu.