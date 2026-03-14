Bilecik'teki 2 ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Bilecik ve Osmaneli ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında iki kişi yaralandı. Olayla ilgili jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bilecik'te ve Osmaneli ilçesinde meydana gelen 2 trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

E.A. (62) yönetimindeki 11 AS 986 plakalı otomobil, Bilecik-Yenişehir kara yolunun Okluca köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.

Kazada yaralanan ve Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Y.D. (48) idaresindeki 54 AT 469 plakalı hafif ticari araç ile R.G. (35) yönetimindeki 16 BBU 603 plakalı otomobil, Osmaneli-İznik kara yolunun Çerkeşli Göleti mevkisinde çarpıştı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan R.G. yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaneli İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
