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Bilecik'te iki otomobil çarpıştı, devrilen araçta 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

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Bilecik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen araçtaki yaralılar Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bilecik'te otomobillerin çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

H.E. (46) yönetimindeki 11 SH 928 plakalı otomobil, Bilecik-Bozüyük kara yolunun Başköy mevkisi kavşağında R.A. (64) idaresindeki 41 H 1589 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle H.E'nin kullandığı otomobil devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada H.E. ile aynı otomobilde bulunan S.E. (40), M.E. (7) ve Z.E. (13) yaralandı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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