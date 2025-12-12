Bilecik'te evde çıkan yangın söndürüldü

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Belkese köyünde Ümmühan Canbaz'a ait iki katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Evde bulunan Canbaz ile ahırdaki 6 büyükbaş ve 40 küçükbaş hayvan komşuları tarafından tahliye edildi.

Yenipazar Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Evde hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.