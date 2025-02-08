Bilecik'te İki Katlı Binada Yangın
Bilecik'te İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan iki katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Yangının, binanın birinci katındaki bacanın alev alması sonucu çıktığı belirlendi.
Bilecik'te iki katlı binanın baca kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İsmetpaşa Mahallesi Nevzat Sokak'ta 2 katlı binanın çatısından dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangının, birinci kata ait bacanın alev alması sonucu çıktığı belirlendi.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel