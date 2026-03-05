Haberler

Bilecik'te 2 firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Bilecik'te aranan iki firari hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. M.C.M., dolandırıcılık suçundan 2 yıl 9 ay, A.Y. ise alkol veya uyuşturucu etkisiyle araç kullanmaktan 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bilecik'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı uygulamada, M.C.M'nin (26) "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 2 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğunu tespit etti.

Yenipazar ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de avcı uygulaması sırasında "alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma" suçundan 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y'yi (41) gözaltına aldı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
Savaşın seyri değişebilir! Yeni silah cephedeki yerini aldı

Mehir çıtası arşa çıktı! Gelinin isteğinin fiyatı inanılmaz

Savaşın seyri değişebilir! Yeni silah cephedeki yerini aldı

