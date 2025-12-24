Haberler

Bilecik'teki 2 trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplamda 2 kişi yaralandı. Bir kazada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil devrildi; diğerinde ise otomobil su kanalına düştü. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

S.B. (39) yönetimindeki 11 ABF 955 plakalı otomobil, Bozüyük-Saraycık kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

N.E. (53) idaresindeki 16 AG 851 plakalı otomobil, Bozüyük-İnegöl kara yolunun Çaydere Kavşağı'nda su kanalına devrildi.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan K.E, yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bozüyük Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan K.E, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

