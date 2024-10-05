Bilecik'te İki Ayrı Trafik Kazasında 5 Yaralı

Bilecik'te meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında yaralanan 5 kişi, hastanede tedaviye alındı.

Bahçelievler Mahallesi Atakent Caddesi'nde B.Ş.M. (14) idaresindeki elektrikli bisiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan G.D'ye (54) çarptı.

Kazada, G.D'nin yanı sıra devrilen elektrikli bisikletteki sürücü B.Ş.M. ve U.E. (12) yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki diğer kazada ise Türkmeneli Caddesi'nde Ege Ş. yönetimindeki 11 AAV 062 plakalı otomobil, Halime Hatun Kız Yurdu Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Büşra A. (22) ve Sena G'ye (20) çarptı. Yaralanan 2 yaya, sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.