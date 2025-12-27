Haberler

Bilecik'teki 2 trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar, Söğüt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

M.Y. (32) yönetimindeki 16 KCT 75 plakalı otomobil, Söğüt-Eskişehir kara yolu Gündüzbey köyü girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen İ.D. (48) idaresindeki 35 CLK 548 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü M.Y. ile aynı otomobilde bulunan Y.A. (41) sağlık ekiplerince Söğüt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

M.N. (57) idaresindeki 11 AAF 135 plakalı hafif ticari araç, Söğüt-Eskişehir kara yolu Gündüzbey mevkisinde E.K'nın (79) kullandığı 34 FH 9797 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Söğüt Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
