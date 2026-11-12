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Bilecik'te iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı, kaçan sürücü aranıyor

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Bilecik'te iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı, kaçan sürücü aranıyor
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Bilecik'te iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Koyunköy mevkisinde devrilen otomobildeki yaralı hastaneye kaldırıldı, diğer yaralı Bozüyük Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı; kaçan sürücü aranıyor.

Bilecik'te meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

M.T. (62) yönetimindeki 16 ABR 63 plakalı otomobil, merkez ilçeye bağlı Koyunköy köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Z.T. (56) yaralandı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bozüyük-Bilecik kara yolunun Karaköy Derbent Boğazı mevkisinde M.A.Ş'nin kullandığı 34 DS 3673 plakalı otomobil arıza yapınca, yardım için duran aracın yanına gittiği sırada M.A.Ş'ye sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil çarptı.

Yapılan çalışma sonucunda, çarparak olay yerinden kaçan aracın İ.Ç. yönetimindeki 10 ACY 20 plakalı otomobil olduğu belirlendi.

Kazada yaralanan M.A.Ş, Bozüyük Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, kazaya karışan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
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