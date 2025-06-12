Bilecik'te 'Huzur ve Güven' Uygulaması Gerçekleştirildi

Bilecik'te, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından merkez ve ilçelerde "huzur ve güven" uygulaması yapıldı.

Yaklaşık 400 personelin katılımıyla yapılan sabit yol uygulamasının yanı sıra kafe ve eğlence merkezleri denetlendi.

Asayiş, trafik ve narkotik ekipleri uygulama kapsamında bazı araçları durdurup kontrol etti, sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yaptı.

Vali Faik Oktay Sözer, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı da uygulama noktalarını ziyaret ederek, polislerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Denetlemelere katılan ekiplere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Sözer, şöyle konuştu:

"Amacımız vatandaşımızın huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşamasını, suçun başlanmadan önlenmesini sağlamak, devamında suça karışmış insanların tespiti. Kamu düzenini sağlaması açısından denetimlerimiz devam edecek. Güvenlik güçlerimiz Bilecikli hemşerilerimizin, gece gündüz demeden, parkta, sokakta, kamu güvenliğini temin etmek için görev başında. Her şey Bilecik'imizin huzur ve güvenliği için."

Güvenlik güçleri, 4 bin 150 kişinin GBT sorgulamasını gerçekleştirdi.

Uygulama kapsamında 115 umuma açık iş yeri denetlenirken, trafik denetimlerinde ise 1196 araç ve motosiklet kontrol edildi.

Denetimlerde, 30 araca toplam 141 bin lira trafik cezası kesildi, 1 araç trafikten men edildi. 43 metruk bina kontrol edilirken aralarında çeşitli suçlardan aranması bulunan 13 şüpheli yakalandı.