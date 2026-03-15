Pazaryeri'nde üreticilere "Köyde Yaşamak için Bir Sürü Nedenim Var" projesi anlatıldı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Türkiye Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği ve Ziraat Bankası iş birliğiyle düzenlenen toplantıda büyükbaş hayvan alım projesi hakkında üreticilere bilgilendirme yapıldı. Proje kapsamında sağlanacak kredi imkanları ve başvuru şartları aktarıldı.

Bilecik' in Pazaryeri ilçesinde Türkiye Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü arasında yürütülen "Köyde Yaşamak için Bir Sürü Nedenim Var" büyükbaş hayvan alım projesi kapsamında üreticilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Pazaryeri İlçe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, proje kapsamında sağlanacak kredi imkanları ve başvuru şartları üreticilere anlatıldı.

Pazaryeri Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Erkan Karakaş, ilçede ve köylerde hayvancılığı daha ileri noktalara taşımayı hedeflediklerini belirterek, devletin ve bankanın sunduğu imkanlardan üreticilerin en iyi şekilde yararlanabilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Toplantıya Ankara'dan katılan Nurettin Çakır ise proje kapsamında sağlanacak kredi şartlarına ilişkin bilgi verdi.

Proje kapsamında kooperatif ortaklarının öz kaynak bedeli olmadan, ilk 18 ayı ödemesiz ve 7 yıl vadeli kredi kullanabileceği, faizin yüzde 50'sinin ise hazine destekli olacağı bildirildi

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN
