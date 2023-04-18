Bilecik'te hafızlık icazet töreni düzenlendi

Bilecik Müftülüğüne bağlı Şifa Hafızlık Kız Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler için icazet töreni yapıldı.

İl Müftüsü Ali Erhun, programda yaptığı konuşmada, öğrencilerin 1,5 yıl gibi kısa sürede hafızlıklarını tamamladıklarını söyledi.

Erhun, "Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberleyen bir hafızın kıymetini tahayyül edebilir misiniz? Rabb'imizin katındaki değerinizin büyüklüğünü düşünebiliyor musunuz? İşte Kur'an hafızı olmak böyle yüce bir mertebe. Çok büyük bir nimet içindesiniz. İnşallah bu kurs var olduğu sürece hafız yetiştirecek." dedi.

İl Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu da hafızlığın imrenilecek bir makam olduğunu dile getirdi.

Tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve eğitimlerini tamamlayan öğrencilere "hafızlık tacı" giydirilmesiyle sona erdi.