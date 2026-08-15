Bilecik'te Hafif Ticari Araç Devrildi: 5 Yaralı
Bilecik'te hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Bilecik'te hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
F.Y'nin (42) kullandığı 16 ANK 215 plakalı hafif ticari araç, Bilecik-İnegöl kara yolu Kendirli köyü mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile E.Y. (33), Y.Y. (14), B.Y. (11) ve B.Y. (11) yaralandı.
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA