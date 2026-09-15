Bilecik'te hafif ticari araca çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
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Bilecik'te, motosikletin hafif ticari araca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Bilecik'te, motosikletin hafif ticari araca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
E.E.S'nin (16) kullandığı 20 ARH 256 plakalı motosiklet, Beyce köyü mevkisinde karşı yönden gelen R.B. idaresindeki 11 ABU 787 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA