Bilecik'te devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
Bilecik'te bir hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
Semih S. (34) yönetimindeki 11 ACT 126 plakalı hafif ticari araç, Bozüyük- Bilecik kara yolunun Başköy köyü mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Semih S, eşi Sevgi S. (32) ile çocukları Aslıhan C.S. (3) ve Asya M.S. (1) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan