Bilecik'te Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

Bilecik İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği öncülüğünde düzenlenen yürüyüşte, Filistin topraklarındaki insan hakları ihlalleri protesto edildi. Katılımcılar, Mescid-i Aksa ve Gazze ablukası ile ilgili endişelerini dile getirdi.

Bilecik'te, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Bilecik İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği öncülüğünde sivil toplum örgütlerinin desteğiyle Atatürk Parkı önünde toplanan grup, ellerindeki dövizlerle Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan Bilecik Genç İHH Gönüllüsü Kemal Bektaş, Filistin topraklarında işlenen suçların son günlerde şiddetini artırdığını ve Filistinli Müslümanların ibadet hakkına el konulduğunu söyledi.

Mescid-i Aksa'nın uzun süre kapalı tutulduğunu ve işgalci rejimin bununla da yetinmeyip hapishanelerinde esir tutulan masum Filistinlilerin idam edilmesine ilişkin insanlık dışı bir karar verdiğini belirten Bektaş, "Bizler bu kararı kabul etmiyoruz. Şüphesiz ki bu zulmün beslendiği ilk kaynak, Gazze'yi çevreleyen ablukadır. Ateşkesle son bulmayan abluka, Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında yaşayan sivillerin gıda, temiz su, sağlık hizmeti ve insani yardıma erişimini ciddi bir şekilde kısıtlamaktadır." diye konuştu.

Bektaş, insani yardım gemilerinin uluslararası sularda engellendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Her başlattığımız filo çalışmasında olduğu gibi bugün de tüm dünyaya haykırıyoruz, biz geldik, tekrar geleceğiz ve daha kalabalık olacağız. Küresel Sumud Filosu 12 Nisan'da, 150 ülkeden yüzlerce katılımcı ve yüzlerce tekneyle inşallah İspanya ve İtalya'dan yola çıkacak. Bugün yeniden bir araya gelen bu girişimin temel amacı, ablukayı kırmak, deniz yoluyla insani yardım koridoru oluşturmak, temel ihtiyaçları ulaştırmak ve uluslararası sularda suç ortaklığını ifşa etmektir."

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
Trump'ın tehdidine İran cephesinden ilk yanıt: Herhangi bir yanlış hamle, düşmanı ölümcül bir girdaba hapsedecek

Trump'ın tehditlerine İran cephesinden gelen ilk yanıt çok sert

Trump bu kez Çin'i tehdit etti: Yüzde 50 gümrük vergisi uygularız

Trump bu kez İran'ı değil bambaşka bir ülkeyi tehdit etti
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl kentini kuşattı

Bizzat Netanyahu da gitti! İsrail tankları o bölgeye girdi
Hande Erçel'in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi

Test sonuçları kafa karıştırmıştı! Başsavcılık harekete geçti
Son gün 1 Mayıs! 54 bin 258 TL'yi ödemeyenin telefonu kapatılacak

Sadece 19 gün kaldı! Bu parayı ödemeyenin telefonu kapatılacak
Milyonlar kullanıyordu! Bu telefonların fişi resmen çekiliyor

Milyonlar kullanıyordu! Bu telefonların fişi resmen çekiliyor
Tottenham'ın kaderi yine değişmedi! Küme düşme tehlikesi daha da arttı

Sen bu hallere düşecek takım mıydın? Resmen küme düşüyorlar
Hande Erçel'in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi

Test sonuçları kafa karıştırmıştı! Başsavcılık harekete geçti
Öğretmen, kızı için tüm sınıfı derslerinde geri bıraktı: Beğenmiyorsan özel okula gönder

Böyle öğretmen olmaz olsun! Kızı için tüm sınıfı geride bıraktı
Şenol Güneş'ten Uğurcan Çakır çıkışı

Trabzonspor sevdalılarına seslendi: Sakın yapmayın, bu yanlış