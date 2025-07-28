Bilecik'te Ev Yangını: Ev Kullanılamaz Hale Geldi
Bilecik'in Çukurören köyünde Halil İbrahim Koç'a ait evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ancak ev tamamen kullanılmaz hale geldi. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Bilecik'te çıkan ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkez Çukurören köyünde Halil İbrahim Koç'a ait tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine, itfaiye ve jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel