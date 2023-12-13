Bilecik'te Elektrikli Bisiklet Hırsızı Yakalandı
Bilecik'te İsmetpaşa Mahallesi'nde M.C.K'ye ait elektrikli bisikletin çalındığı ihbarı üzerine yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli yakalandı ve bisiklet sahibine teslim edildi.
Bilecik'te apartman boşluğundan elektrikli bisiklet çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
İsmetpaşa Mahallesi'nde M.C.K'ye ait elektrikli bisikletin çalındığı ihbarı üzerine Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.
Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, elektrikli bisikleti bazı parçaları alınmış halde buldu.
Elektrikli bisiklet sahibine teslim edildi. Şüpheli ise gözaltına alındı.