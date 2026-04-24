Bozüyük'te drift cezası: 140 bin lira

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, otomobiliyle drift atan sürücüye 140 bin lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Sanayi Sitesi Kavşağı'nda lastik izleri tespit edilmesi üzerine bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi.

Polis, bir aracın drift yaparak trafikteki araçları tehlikeye düşürdüğünü belirledi.

Ekipler, sürücünün A.Ş. olduğunu tespit etti. Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 140 bin lira idari para cezası uygulanan sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konularak otomobil 60 gün trafikten menedildi.

Aracın drift yaptığı anlar ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.