Bilecik'te damperi açık unutulan tır, trafik levhalarına çarptı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde damperi açık unutulan bir tır, trafik levhalarına çarparak kaza yaptı. Kazada bir kişi yaralanırken, tırın dorsesi koptu ve levhalarda hasar oluştu.
K.E. yönetimindeki damperi açık unutulan 47 AEU 637 plakalı tır, Karaköy Kavşağı'nda trafik levhalarına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle tırın dorsesi koptu, trafik levhalarında hasar oluştu.
Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN