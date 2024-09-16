Bilecik'te Çöplükte Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
Bilecik'te Hürriyet Mahallesi civarındaki çöplükte çıkan yangın, ormana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.
Bilecik'te, ormana yakın çöplükte çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alındı.
Hürriyet Mahallesi civarındaki Bilecik Belediyesine ait çöplükte dün akşam saatlerinde henüz sebebi belirlenemeyen yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ile Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, alevleri sabaha kadar süren çalışmayla ormana sıçramadan kontrol altına aldı.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede yangının çıkış sebebi araştırılıyor.