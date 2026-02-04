Haberler

Bilecik'te okul çevresinde ve servis araçlarında denetim yapıldı

Güncelleme:
Bilecik'te İl Jandarma Komutanlığı, çocuk ve gençlerin korunması amacıyla okul çevresinde ve servis araçlarında denetim gerçekleştirdi. 671 kişi sorgulanırken, araması bulunan 4 kişi yakalandı.

Bilecik'te çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevresi ile servis araçlarında denetim gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı, 92 personel ile farklı saatlerde 3 periyot halinde okul çağındaki çocuk ve gençleri suça sürüklenmesini ve suç mağduru olmasını engellemek, zararlı alışkanlıklardan ve tehlikeli maddelerden korumak, gelişim ve eğitimlerini güvenli ortamda sürdürmelerini sağlamak amacıyla uygulama yaptı.

Uygulamada, 671 kişi ve 141 araç sorgulandı, araması bulunan 4 kişi yakalandı. Yakalanan 1 kişi tutuklanırken, 3 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
