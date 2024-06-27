Bilecik'te çıkan yangında 20 dönüm arazi zarar gördü

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan yangında, buğday ekili 20 dönüm büyüklüğündeki arazide zarar oluştu.

Kösedere mevkisinde tarlada çalışırken başka bir ekili arazide çıkan yangını fark eden vatandaşlar, alevlere müdahale ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ile Osmaneli ve Gölpazarı Orman İşletme Şefliklerine bağlı 60 personelden oluşan ekipler, 5 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 1 helikopter, 3 su tankeriyle alevlere müdahale etti.

Jandarma ekipleri ve çevre köylülerin de katıldığı çalışmayla yangının daha fazla yayılması engellendi.

20 dönüm buğday tarlası ve küçük bir ormanlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.